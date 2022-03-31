Россия использует военные аэродромы в Барановичах, Лунинце, Лиде, Гомеле, Мачулищах, Мозыре, Бобруйске. Именно оттуда чаще всего вылетают самолеты для ракетных ударов по Украине. Здесь же базируются и вертолеты, также атакующие Украину.

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Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что недавно вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте (до этого военная авиация России не использовала его). Это город в 50 километрах от границы с Украиной. И это на самой границе с Польшей.

Белорусские аэродромы достаточно удобны для атаки на Украину. Ведь есть возможность запустить ракету поближе к цели, а не делать это из акватории Черного моря. Тогда у украинских ПВО будет меньше времени, чтобы зафиксировать ракету и сбить ее.

Хотя украинские военные научились сбивать многие виды российских ракет.

"Ракеты можно быстро сбить, главное их зафиксировать. Хотя видим неоднократные случаи, когда ракеты РФ падали по дороге из-за неисправностей, или попадали в другую цель. То есть техника врага – несовершенна", – отметил Юрий Игнат.