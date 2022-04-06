В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. О последствиях удара сообщат попозже.

Ранее Вблизи Казатина в Винницкой области произошли взрывы

Глава Винницкой ОВА призвал местных жителей не писать в социальных сетях о том, где упала ракета. Нельзя публиковать ни фото, ни видео, ни текст. Все это может использовать враг для корректировки огня.

Также Сергей Борзов отметил важность реагирования на воздушную тревогу. Когда раздаются сирены, нужно немедленно спускаться в укрытие, а не пренебрегать этим правилом.

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