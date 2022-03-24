Об этом поздно вечером 24 марта сообщили на фейсбук-странице Воздушного командования "Восток". Соответствующее сообщение там было опубликовано в 23:47.
Ранее Минус два самолета и беспилотник: на Днепропетровщине уничтожили вражеские воздушные цели
Есть ли жертвы или раненные – неизвестно
Пока неизвестно, каковы последствия вражеской атаки по объекту на Днепропетровщине. Информацию об этом пока уточняют, пояснили в ВСУ.
Подробности от ГСЧС
- Впоследствии в ГСЧС уточнили, что ракетных ударов было 2. Россия нанесла их по одной из воинских частей на окраине Днепра ориентировочно в 22:38.
- В результате атаки значительно разрушены здания части, возникли 2 очага пожара. Какими ракетами попали – пока неизвестно.
Ранее россияне атаковали Павлоград
Накануне русские захватчики обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки погиб один человек.
Итоги первого месяца войны России против Украины: смотрите видео