Об этом 7 марта сообщили в телеграм-канале Министерства инфраструктуры Украины. Там также показали фото одного из снарядов, который выпустили оккупанты.

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Ударили по территории, которая принадлежит компании из Катара

В ведомстве уточнили, что территория, по которой враг нанес удар, принадлежит на правах концессии катарской компании QTerminals Olvia. Там также отметили, что с 24 февраля оккупанты совершили ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в частности – иностранных торговых.

Справка. Морской порт Ольвия расположен на левом берегу Бугского лимана в 25 километрах от Николаева. Это один из самых современных портов Украины.

Ранее россияне сбрасывали ракетные бомбы РБК-500 на черноморском побережье. Кроме того, вражеский десант прикрывали истребители Су-30СМ.

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