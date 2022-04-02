Это информация от Генштаба ВСУ по состоянию на ночь на 2 апреля. Там уточнили, что новые подразделения были переброшены из российского города Валуйки.

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На какое направление могут бросить десантников

Таким образом, враг пытается наращивать группировку войск. Вероятно, подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии России хотят вовлечь в боевые действия на Донецком направлении.

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Кроме того, в Генштабе рассказали, что вражеские войска продолжают блокировать Харьков. Они осуществляют перегруппировку и прибегают к артиллерийским обстрелам жилых кварталов. Также оккупанты проводят воздушную – хотят с помощью беспилотников узнать позиции ВСУ.

Наши военные добавили, что российские оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм (там, по словам главы ОВА, продолжаются самые ожесточенные бои). Они удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец и перегруппировываются, чтобы создать наступательную группировку.

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