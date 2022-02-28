Жадан отметил, что в городе много полиции и военных. На окраинах строят блокпосты. Местные жители стоят с охотничьими ружьями. Люди – злые и готовые. Ждут "гостей".

Заметьте Люди лежат прямо посреди улиц: ужасные последствия обстрела оккупантов в Харькове

Писатель отметил: россияне даже не представляют, что ждет их в Харькове.

Привезли нашим ребятам две машины амуниции. Бизнесмены отдают добровольцам все, что есть на складах. Слов в адрес оккупантов не выбирают. Харьков обстреляли "Градами", гибнут гражданские. Россияне – это не армия, это орда,

– заявил Жадан.

Оккупанты 28 февраля ранили в Харькове 15 военных и 16 гражданских людей. Количество погибших пока неизвестно.

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