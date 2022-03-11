На самом деле это могут быть российские наемники. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Однако он рассказал в целом о настроениях среди и так уже растерянных остальных россиян.

Из того, что мы видим, в военкоматы они (россияне – 24 канал) не готовы идти,

– сказал он.

И добавил, что есть информация о том, что страна-агрессор уже начинает искать людей по всей России, которые готовы будут идти на войну. Наемников ищут даже через "вагнеровцев".

По мнению Денисенко, им нужно собрать большое количество "пушечного мяса", даже без военного опыта. Других резервистов Россия пока боится призывать.

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