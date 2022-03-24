Высадка вражеского десанта с Черного моря невозможна. Наши герои контролируют ситуацию и не дадут оккупантам возможности воплотить этот план в жизнь.

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Россияне не имеют шансов

Как рассказал украинский морпех Ярослав с позывным "Философ", у оккупантов нет ни единого шанса осуществить высадку со стороны моря.

Наши подразделения готовы, оружие заряжено и мы ждем. Уже была попытка высадки десанта с быстроходного катера, он был уничтожен. Я не вижу ни единого шанса на любой успех в проведении десантной операции,

– заверил Ярослав.

Также ряды наших героев активно пополняют резервисты, которые мотивированы защищать свою родную землю от врага.

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