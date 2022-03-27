Как сообщают в Офисе генпрокурора, в Сумской области российские наемники обокрали школы. Также оккупанты крушили мебель и окна.

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Оккупанты продолжают обворовывать детей

Так, во время оккупации населенных пунктов Краснопольского объединенного территориального общества, оккупанты ограбили ряд школ. Они выносили из учебных заведений компьютеры, ноутбуки и видеокамеры. Также русские наемники крушили мебель и окна.

Следственному отделу Сумского районного управления полиции уже поручили провести досудебное расследование. По факту преступных действий возбуждено уголовное производство. Оно касается противозаконного уничтожения, а также изъятия имущества под предлогом военной необходимости.

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