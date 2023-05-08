8 мая россияне нанесли удар по Антоновке, попав недалеко от Пункта несокрушимости. Под обстрел попал староста Антоновского округа Сергей Иващенко вместе со своей сотрудницей.

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Женщина в очень тяжелом состоянии

В Херсонской ОВА сообщили, что обоих раненых госпитализировали в больницу. Однако у женщины очень тяжелые травмы – множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Произошло это в Антоновке возле Пункта несокрушимости. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести и находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь. Состояние сотрудницы старостата крайне тяжелое,

– уточнил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Кроме того, россияне обстреляли Станислав и Кизомыс.

Среди раненых в Станиславе есть ребенок

Незадолго до обстрела Антоновки россияне обстреляли Станислав. В ОВА сообщили, что ранения получили шесть человек. Одна женщина госпитализирована в херсонскую больницу с ранениями средней тяжести, пятеро оказали помощь и отпустили домой. Среди раненых есть 9-летний ребенок.