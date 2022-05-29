К сожалению, в результате ударов погибли трое гражданских. Детальнее о ситуации в регионе рассказали в Донецкой ОВА , а также Группировке объединенных сил.
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Бьют по гражданским всем, чем могут
Россияне продолжали бить по мирным населенным пунктам Донецкой и Луганской областей весь день. Только в Донецкой области они разрушили и повредили 15 гражданских объектов. Из них 14 были дома людей, а также одно производство – коксохимический завод.
Кроме погибших, также было много пострадавших. Сейчас известно о 5 людях, которые получили ранения и травмы разной степени тяжести.
Вдоль всей полосы обороны враг атакует :
- боевой авиацией;
- реактивными системами залпового огня;
- ствольной артиллерией больших калибров;
- танками;
- минометами разных систем;
- а также наносят ракетно-бомбовые удары.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на украинской земле россияне будут привлечены к ответственности,
– отметили в Донецкой ОВА.
Ситуация в Донецкой области по состоянию на 20 час 28 мая / Изображение Донецкой ОВА
Не прекращаются попытки штурмов
Что касается боевых действий, то на Востоке было достаточно жарко в течение суток. Нашим защитникам удалось отразить сразу 7 масштабных атак врага. По состоянию на 21 час на трех локациях еще продолжались ожесточенные бои.
Какие потери врага в технике там были:
- танк;
- 6 военных автомобилей.
- беспилотник "Орлан-10" – от 87 до 120 тысяч долларов.
Когда может измениться ситуация на фронте
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в этот день заявил, что после 15-20 июня ситуация на фронте начнет резко меняться в пользу Украины. По его мнению, это, прежде всего, будет обусловлено поступлениями большого количества вооружения, которого ВСУ сейчас не хватает.
Дело в том, что ранее помощь США направляли в Украину самолетами. Поэтому объемы поступлений были не слишком велики. Однако уже сейчас в Европе начали разгружать морские суда, где гораздо больше сюрпризов для россиян.