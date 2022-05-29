К сожалению, в результате ударов погибли трое гражданских. Детальнее о ситуации в регионе рассказали в Донецкой ОВА , а также Группировке объединенных сил.

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Бьют по гражданским всем, чем могут

Россияне продолжали бить по мирным населенным пунктам Донецкой и Луганской областей весь день. Только в Донецкой области они разрушили и повредили 15 гражданских объектов. Из них 14 были дома людей, а также одно производство – коксохимический завод.

Кроме погибших, также было много пострадавших. Сейчас известно о 5 людях, которые получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Вдоль всей полосы обороны враг атакует :

боевой авиацией;

реактивными системами залпового огня;

ствольной артиллерией больших калибров;

танками;

минометами разных систем;

а также наносят ракетно-бомбовые удары.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на украинской земле россияне будут привлечены к ответственности,

– отметили в Донецкой ОВА.



Ситуация в Донецкой области по состоянию на 20 час 28 мая / Изображение Донецкой ОВА

Не прекращаются попытки штурмов

Что касается боевых действий, то на Востоке было достаточно жарко в течение суток. Нашим защитникам удалось отразить сразу 7 масштабных атак врага. По состоянию на 21 час на трех локациях еще продолжались ожесточенные бои.

Какие потери врага в технике там были:

танк;

6 военных автомобилей.

беспилотник "Орлан-10" – от 87 до 120 тысяч долларов.

Когда может измениться ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в этот день заявил, что после 15-20 июня ситуация на фронте начнет резко меняться в пользу Украины. По его мнению, это, прежде всего, будет обусловлено поступлениями большого количества вооружения, которого ВСУ сейчас не хватает.

Дело в том, что ранее помощь США направляли в Украину самолетами. Поэтому объемы поступлений были не слишком велики. Однако уже сейчас в Европе начали разгружать морские суда, где гораздо больше сюрпризов для россиян.

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