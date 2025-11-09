Оккупанты атаковали центральную больницу Симферополя, – СМИ

В ночь на 6 ноября дроны атаковали нефтебазу в районе поселка Битумное возле Симферополя. Российская ПВО, охотясь за украинскими дронами, промахнулась и попала по местной больнице.

Вражеская ПВО повредила центральную больницу в Симферополе, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер". Смотрите также Теперь Крым без "Триумфа": ССО уничтожили установку С-400 и склад боеприпасов Что известно об обстреле больницы в Симферополе? Крупнокалиберные пули попали в фасад здания и остекление 8-го этажа Республиканской клинической больницы имени Семашко. Канал заметил, что фасадное окно – это стеклопакет из трехслойного стекла, каждый лист толщиной 5 – 6 миллиметров. Это было прямое попадание, пули падали по баллистической траектории. Пострадавших нет. Продырявленная больница / Фото соцсети Последствия "промаха" российской ПВО: смотрите видео Что известно о последних случаях "хлопка" в Крыму? В ночь на 29 октября враг попал по нефтебазе в Гвардейском, уничтожив или серьезно повредив 4 из 11 резервуаров с топливом, что составляет около 36% базы.

Также защитники поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", две РЛС и объекты госрезерва России.

Спецназовцы атаковали важные цели россиян во временно оккупированном Крыму. Воинам удалось поразить РЛС 96Л6, РЛС П-18, РЛС 55Ж6У и десантный катер "БК-16".

НПЗ в Феодосии дважды подвергся атаке беспилотников 7 и 13 октября, что привело к уничтожению 11 резервуаров.