Вражеская ПВО повредила центральную больницу в Симферополе, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Что известно об обстреле больницы в Симферополе?

Крупнокалиберные пули попали в фасад здания и остекление 8-го этажа Республиканской клинической больницы имени Семашко.

Канал заметил, что фасадное окно – это стеклопакет из трехслойного стекла, каждый лист толщиной 5 – 6 миллиметров.

Это было прямое попадание, пули падали по баллистической траектории.

Пострадавших нет.

Продырявленная больница / Фото соцсети

Последствия "промаха" российской ПВО: смотрите видео

Что известно о последних случаях "хлопка" в Крыму?

  • В ночь на 29 октября враг попал по нефтебазе в Гвардейском, уничтожив или серьезно повредив 4 из 11 резервуаров с топливом, что составляет около 36% базы.
  • Также защитники поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", две РЛС и объекты госрезерва России.
  • Спецназовцы атаковали важные цели россиян во временно оккупированном Крыму. Воинам удалось поразить РЛС 96Л6, РЛС П-18, РЛС 55Ж6У и десантный катер "БК-16".
  • НПЗ в Феодосии дважды подвергся атаке беспилотников 7 и 13 октября, что привело к уничтожению 11 резервуаров.