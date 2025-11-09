Вражеская ПВО повредила центральную больницу в Симферополе, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Что известно об обстреле больницы в Симферополе?

Крупнокалиберные пули попали в фасад здания и остекление 8-го этажа Республиканской клинической больницы имени Семашко.

Канал заметил, что фасадное окно – это стеклопакет из трехслойного стекла, каждый лист толщиной 5 – 6 миллиметров.

Это было прямое попадание, пули падали по баллистической траектории.

Пострадавших нет.

Продырявленная больница / Фото соцсети

Последствия "промаха" российской ПВО: смотрите видео

Что известно о последних случаях "хлопка" в Крыму?