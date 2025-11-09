Окупанти пробили дірку в лікарні у Сімферополі / Колаж 24 Каналу

У ніч проти 6 листопада дрони атакували нафтобазу в районі селища Бітумне біля Сімферополя. Російська ППО, полюючи за українськими дронами, промахнулася і влучила по місцевій лікарні.