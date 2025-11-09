Окупанти атакували центральну лікарню Сімферополя, – ЗМІ

У ніч проти 6 листопада дрони атакували нафтобазу в районі селища Бітумне біля Сімферополя. Російська ППО, полюючи за українськими дронами, промахнулася і влучила по місцевій лікарні.

Ворожа ППО пошкодила центральну лікарню в Сімферополі, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер". Дивіться також Тепер Крим без "Тріумфу": ССО знищили установку С-400 та склад боєприпасів Що відомо про обстріл лікарні у Сімферополі? Великокаліберні кулі влучили у фасад будівлі та скління 8-го поверху Республіканської клінічної лікарні імені Семашко. Канал зауважив, що фасадне вікно – це склопакет із трьохшарового скла, кожен лист завтовшки 5 – 6 міліметрів. Це було пряме влучання, кулі падали по балістичній траєкторії. Постраждалих немає. Продірявлена лікарня / Фото соцмережі Наслідки "промаху" російської ППО: дивіться відео Що відомо про останні випадки "бавовни" у Криму? У ніч проти 29 жовтня ворог влучив по нафтобазі у Гвардійському, знищивщи або серйозно пошкодивши 4 з 11 резервуарів із паливом, що складає близько 36% бази.

Також захисники уразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", дві РЛС та об'єкти держрезерву Росії.

Спецпризначенці атакували важливі цілі росіян у тимчасово окупованому Криму. Воїнам вдалося уразити РЛС 96Л6, РЛС П-18, РЛС 55Ж6У та десантний катер "БК-16".

НПЗ у Феодосії двічі зазнав атаки безпілотників 7 і 13 жовтня, що призвело до знищення 11 резервуарів.