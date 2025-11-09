Укр Рус
Окупанти атакували центральну лікарню Сімферополя, – ЗМІ
9 листопада, 18:21
Окупанти атакували центральну лікарню Сімферополя, – ЗМІ

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У ніч проти 6 листопада дрони атакували нафтобазу біля Сімферополя.
  • Російська ППО обстріляла центральну лікарню міста.

У ніч проти 6 листопада дрони атакували нафтобазу в районі селища Бітумне біля Сімферополя. Російська ППО, полюючи за українськими дронами, промахнулася і влучила по місцевій лікарні.

Ворожа ППО пошкодила центральну лікарню в Сімферополі, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про обстріл лікарні у Сімферополі?

Великокаліберні кулі влучили у фасад будівлі та скління 8-го поверху Республіканської клінічної лікарні імені Семашко. 

Канал зауважив, що фасадне вікно – це склопакет із трьохшарового скла, кожен лист завтовшки 5 – 6 міліметрів. 

Це було пряме влучання, кулі падали по балістичній траєкторії.

Постраждалих немає.

Продірявлена лікарня / Фото соцмережі

Наслідки "промаху" російської ППО: дивіться відео

Що відомо про останні випадки "бавовни" у Криму?

  • У ніч проти 29 жовтня ворог влучив по нафтобазі у Гвардійському, знищивщи або серйозно пошкодивши 4 з 11 резервуарів із паливом, що складає близько 36% бази.
  • Також захисники уразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", дві РЛС та об'єкти держрезерву Росії.
  • Спецпризначенці атакували важливі цілі росіян у тимчасово окупованому Криму. Воїнам вдалося уразити РЛС 96Л6, РЛС П-18, РЛС 55Ж6У та десантний катер "БК-16".
  • НПЗ у Феодосії двічі зазнав атаки безпілотників 7 і 13 жовтня, що призвело до знищення 11 резервуарів.