В День Независимости Украины российские войска в очередной раз подтвердили свою склонность к терроризму. Враг обстрелял ряд областей, среди которых и Харьковская.

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Атаковали поселок кассетными боеприпасами

Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, кассетными боеприпасами российские военные обстреляли поселок Малая Даниловка. Он расположен в Харьковском районе. Вследствие этого повреждения получили частные дома, а также инфраструктура.

Известно также о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Им медики оказывают всю необходимую помощь. Остальные сведения сообщат впоследствии.

Кроме того, по состоянию на 11:49 оккупанты продолжали обстреливать Дергачи. По ним оккупанты открывали огонь из артиллерии.

Напоминаю, что сегодня в течение дня на территории Харьковской области продолжается комендантский час. Риск обстрелов является очень высоким. По возможности пребывайте в укрытиях,

– призвал Синегубов.

Неспокойным стал День Независимости для жителей других городов. Так, в Миргороде сообщили о четырех "прилетах". Вскоре стало известно, что враг попал в объект инфраструктуры.

О ракетном обстреле города рассказал глава ОВА Дмитрий Лунин. ОТметим, что взрывы произошли во время воздушной тревоги. На самой же территории Полтавской области массовые мероприятия отменили, чтобы не рисковать жизнями жителей.

Вскоре от него поступила дополнительная информация. Лунин рассказал, что в результате обстрела обошлось без пострадавших и жертв.

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