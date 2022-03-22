Сейчас информацию о количестве жертв еще уточняют. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
К теме С начала масштабного вторжения Россия убила 124 гражданских в Луганской области
По его словам, рашисты специально попали в очередь людей.
Орки цинично уносят жизни у украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами,
– добавил глава ОВА.
Напомним, что 21 марта в Харькове у спины людей, стоявших в очереди в супермаркет, также прилетел вражеский снаряд.
Узнайте больше – оккупанты хвастаются мародерством в Украине: смотрите видео