Сейчас информацию о количестве жертв еще уточняют. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, рашисты специально попали в очередь людей.

Орки цинично уносят жизни у украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами,

– добавил глава ОВА.

Напомним, что 21 марта в Харькове у спины людей, стоявших в очереди в супермаркет, также прилетел вражеский снаряд.

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