Никопольский район россияне обстреляли сильнее. Его атаковали трижды. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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россияне атаковали два района на Днепропетровщине

В течение ночи 16 августа враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии по городу Никополь. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко рассказал детали.

По его словам, россияне около двух часов ночи выпустили 40 реактивных боеприпасов из реактивных систем залпового огня по селу Приднепровское. Как следствие, повреждены шесть частных домов, одно хозяйственное сооружение, два автомобиля и два газопровода.

Последствия вражеских обстрелов Никопольского и Криворожского районов / Фото Валентина Резниченко и Евгения Евтушенко

Валентин Резниченко рассказывает, что российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу. В результате обстрелов там образовались воронки.

По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Он атаковал Широковскую общину. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. В других районах области в эту минуту спокойно.

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