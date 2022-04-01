Об этом рассказал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. По его словам южную часть Сумской области уже освободили от захватчиков.

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Оккупанты окапываются на Сумщине

Живицкий рассказал, что ранее лишь южная часть Сумской области была занята захватчиками. Сейчас они начинают окапываться во многих общинах.

Начинают ходить искать местную власть. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области,

– заметил председатель ОВА.

По его словам, южная часть Сумской области уже освобождена от оккупантов, однако продолжается накопление войск возле Конотопа и частично в Сумском районе.

"Начиная от границы с РФ, Белопольская община, Боринская, Путивльская, Новая Слобода и далее до Конотопа – очень сложная ситуация. Более тысячи единиц российской техники, периодически происходят столкновения, осуществляются артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов", – подытожил Живицкий.

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