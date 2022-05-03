Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. На временно оккупированных территориях россияне заявляют, что Украина силой мобилизует мужчин.

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"Среди жителей временно оккупированных населенных пунктов захватчики активно распространяют информацию о якобы общей принудительной мобилизации всех мужчин, въезжающих на подконтрольную Украине территорию. Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах", – рассказали в Центре.

Чего стремятся оккупанты

Таким образом, рашисты убеждают, что у Вооруженных Сил якобы огромные потери. Поэтому нужно срочно пополнять личный состав.

Россияне стремятся удержать на оккупированных территориях как можно больше мужчин, чтобы усложнить продвижение для ВСУ.

Восстанавливают колхозы

В Луганской области, в Сватово, российские убийцы создают колхозы. Они собрали фермеров и заявили, что они должны отдать свою технику и землю. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, один из фермеров, имеющий небольшое хозяйство, отказался сотрудничать с оккупантами. Мужчина спросил, почему он должен отдать то, над чем работал всю жизнь.

После такого неповиновения решисты приехали к фермеру и из БТР расстреляли его дом. К счастью, людям удалось спастись.

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