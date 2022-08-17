Скинуться на ВСУ россиянам "помогли" хакеры. Так что теперь на совести граждан государства-агрессора будет хоть одно доброе дело, кроме как требований "истребить всех украинцев".

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Как россияне на дрон скидывались

ІТ-специалистов сломали российские телеграм-каналы об оккупированной Херсонской области. Там они разместили объявления о сборе помощи для отряда российских военных.

Как приманку, в реквизитах указали счет вымышленного российского банка и ссылку на электронные кошельки. На них россияне и жители Херсонщины, которые поддерживают врага, скидывали деньги. Собранная сумма в очередной раз доказала, что в оккупантов почти никто не верит. Ведь в целом собрали около 30 тысяч гривен.

Этих денег едва хватило для того, чтобы приобрести мини-дрон. Сейчас он уже в руках одного из подразделений ВСУ на Херсонском направлении и помогает рассмотреть позиции российских захватчиков с воздуха.

Ранее хакеры взломали сайт клиники, которая лечит алкоголизм, и разместили туда путина

В конце июня хакеры взломали сайт Белгородской клиники по лечению алкоголизма. В списке пациентов они разместили российского президента владимира путина и его приспешников – министра иностранных дел сергея лаврова и заместителя председателя совета безопасности дмитрия медведева.

Хакеры даже придумали россиянам дельные диагнозы. Так, у путина – мания величия, у медведева – парафренический синдром, то есть он страдает из-за фантастических идей, приправленных галлюцинациями. А вот у лаврова – шизофрения. Другими словами болтовню российского дипломата и не назовешь.

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