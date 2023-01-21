Россияне демонстрируют неэффективность того, чему "нет аналогов в мире"

Не могу сказать, что это совсем плохой комплекс, это было бы неправдой. Однако он имеет множество болячек, которые являются хроническими и неисправимыми.

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В ЗРК "Панцирь-С1" есть серьезные проблемы с работой в условиях плотной городской застройки. Высокие здания значительно снижают эффективность фиксации угроз. Кроме того, у ракет ЗРК "Панцирь-С1" есть проблема и по огибанию этих зданий. В Белгороде об этом хорошо знают.

Поэтому ЗРК "Панцирь-С1" на крышах зданий – это не только демонстрация страха, который испытывает российское военно-политическое руководство, но и демонстрация неполноценности и дефективности "не имеющего аналогов в мире" комплекса.

Оккупанты сами ослабили свою систему ПВО

На сегодняшний день "Панцирь-С1" стоит рядом с ЗРК "Тор-М2". То есть, это одни из самых современных комплексов в эшелоне ближнего радиуса действия. Но есть один нюанс...

Этих комплексов ограничено количество. ЗРК "Панцирь-С1" был произведен для нужд русского войска в количестве 116 единиц.

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По данным Генштаба ВСУ, потери россиян составляют 33 единицы ЗРК "Панцирь-С1". То есть треть комплексов была уничтожена в 2022 году. Еще определенное количество находится в зоне боевых действий в Украине. Ее используют для прикрытия объектов оккупантов и передовых подразделений на линии столкновения.

Именно это привело к тому, что в самой России сейчас нет полноценного эшелонированного ПВО. В оккупантов – нехватка комплексов, особенно малого радиуса действия. В то же время, сейчас в Москву стянули с других российских областей ЗРК "Панцирь-С1", тем самым ослабив их. А все потому, что лишних комплексов у них нет.

То есть ПВО в России становится все более дырявым и все во имя "безопасности" Москвы.

Энгельсу, привет! Ну и Воронежу.