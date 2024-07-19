О них нужно разглашать на весь мир, сообщать друзьям, которые есть за рубежом. Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что много военнопленных россияне вычеркивают из списков на обмен.

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"Об этом надо кричать"

По словам Андрющенко, была определенная пауза с приговорами оккупантов, однако она уже закончилась. Вероятно, пауза была связана с переговорами по обмену украинских военнопленных.

Оно не останавливалось полностью. Мы отслеживали, что они (россияне – 24 Канал) уже осужденных осуждали еще раз,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко отметил, что об этих приговорах Украине не стоит молчать, хотя и есть чем апеллировать. Неразглашение этих ситуаций является болью для каждого мариупольца, у которого есть родные, друзья и знакомые в российском плену.

Прежде всего мы отслеживаем все эти приговоры, чтобы увидеть есть ли там, или нет наших друзей. Это страшно. Уже говорится о 100 – 130 человек, которые россияне осудили только в этом году,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко объяснил, что пленных военных переводят в состояние осужденных. Таким образом их переводят в другие тюрьмы, а их имена вычеркивают из списков для обмена. Наше государство должно разглашать эту информацию на всех уровнях, ведь преступления врага можно доказать правдивыми доказательствами.

Достаточно пойти по пути документалистики, снять медийные сюжеты, перевести на доступные языки. Как бы это не выглядело цинично, из этого надо делать "шоу", которое достучится до людей за рубежом, а они уже донесут это до своих политиков,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.