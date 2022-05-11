Больная "реальность" Кремля

Спикер Госдумы и очень упоротый путинец Володин заявил, что США запланировали в Украине Голодомор. Потому что США пытаются найти способы вывоза зерна и другой продукции сельского хозяйства из Украины.

Стоящее Карточный домик "второй армии мира" посыпется с огоньком: ВСУ нашли их слабое место

И это при том, что США пытаются помочь украинским аграриям продать свою продукцию, а россияне тупо воруют зерно и вывозят его в Сирию, как делали это и в 1933 году.

Конечно, на месте американцев россияне бы тупо забрали все зерно и сами бы на нем заработали, так же, как на месте поляков те же россияне давно бы уже оккупировали Западную Украину. Но прикол в том, что только россияне на месте россиян. А весь остальной мир – немножко цивилизованный.

Россия устроила миру "голодную" блокаду

Это россияне создали такие условия, из-за которых украинские аграрии не могут вывезти зерно из украинских портов. Это россияне создали предпосылки для мирового продовольственного кризиса, особенно в регионе Северной Африки, куда обычно направлялось украинское зерно. Это россияне бьют по мировой экономике.

И это россияне нагоняют ботов, которые говорят о голоде в Украине из-за вывоза украинского зерна или кукурузы. Очень странные однотипные комментарии о голоде и алчных англосаксах. Почему-то только о Соросе забывают.

А правда в том, что Украине не грозит голод. Потому что Украина – крупный экспортер зерна. Украине его просто столько не нужно. Украина нуждается в валютной выручке. Для поддержки экономики. И для того, чтобы конкретные бизнесы не обанкротились.

Это украинский интерес в экспорте зерна. Интерес и государства, и конкретных земледельцев, у которых в прошлом году был рекордный урожай, который сейчас лежит без дела на элеваторах. И США пытаются придумать, как помочь в этом Украине.

Советуем Молдова "за два дня" и атака на Одессу: объявлен новый сценарий Путина

Африканская пороховая бочка

Действительно, это нужно не только Украине. Потому что глобальная инфляция шагает по миру и создает угрозы для развитых и не очень развитых экономик. Потому что дефицит зерна в Северной Африке может привести к социальным и политическим потрясениям, как когда-то подорожание хлеба спровоцировало Арабскую весну. И тут просто интересы Украины и всего мира сходятся.

А интересы России противоположны. И Россия просто ворует украинское зерно. Как всегда это делала. Но это неудивительно. Потому что у государства-мародера – солдаты-мародеры. Странно, что они до сих пор пытаются обвинять других в своих преступлениях.

Важное – россияне хотели продать краденое зерно из Украины Египту: смотрите видео