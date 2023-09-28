OSINT-аналитик MT_Anderson показал спутниковое фото, на котором видны российские военные корабли в Феодосии.

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Что видно на спутниковых фото

Согласно тому, что видно на спутниковых фото, следует, что по состоянию на 25 сентября в Феодосийском порту находились сразу два корабли-носителя крылатых ракет "Калибр". Кроме того, в порту был один корвет проекта 21631 "Буян-М" и корвет проекта 22800 "Каракурт".

Также в Феодосии заметили по меньшей мере два тральника проекта "Александрит" и один большой десантный корабль проекта 775.

Такое количество кораблей Черноморского флота России в акватории Феодосийского порта является рекордным,

– заметил Сергей Братчук.



Корабли в Феодосии / MT_Anderson

Какая ситуация в Черном и Азовском морях