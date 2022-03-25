По его словам, первые дни звонили с российских номеров и предлагали перейти на их сторону.

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"Потом была совершенно тупая и бездарная рассылка некоего телеграм-канала руководителям всех уровней – руководителям департаментов, мэрам городов, главам военно-гражданских администраций. То есть всем чиновникам", – сообщил Сергей Гайда.

Он отметил, что сообщение выглядело примерно так: "Семен Семенович, остановите геноцид и мир придет завтра".

Кроме того, добавил, что угрозы в большинстве своем были по телефону. А также четко указывали, что на раздумья дают вам 24 часа.

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