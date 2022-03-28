"Евромайдан SOS" сообщил о пропавших и задержанных 9 человек. Еще о 3-х заявил доктор биологических наук Иван Мойсиенко.

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Ранее о 5 – 6 задержанных говорил Голопристанский городской голова.

Часть удерживаемых людей

  • Секретарь Новокаховского горсовета Дмитрий Васильев,
  • староста Старозбурьевской ТО Виктор Маруняк,
  • глава Чулаковской ТО Александр Мусиенко,
  • секретарь Скадовского горсовета Юрий Палюх,
  • мэр Берислава Александр Шаповалов,
  • чиновник Олешковского горсовета Александр Заровный,
  • общественный деятель из Новой Каховки Сергей Цыгипа,
  • депутат Корабельного совета Херсона Дмитрий Афанасьев,
  • глава поселка Нижние Серогозы Дмитрий Такаджа.

Однако пропавших людей на временно оккупированной Херсонской области больше. Об этом свидетельствуют данные представителей местных общин. Мойсиенко знает о трех пропавших:

  • руководителя агропредприятия "Злато Таврии" Алексея Дмитриева,
  • политика Виталия Богданова,
  • волонтера из Испании Марио Гарсия Калатаюд.

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