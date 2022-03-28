"Евромайдан SOS" сообщил о пропавших и задержанных 9 человек. Еще о 3-х заявил доктор биологических наук Иван Мойсиенко.
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Ранее о 5 – 6 задержанных говорил Голопристанский городской голова.
Часть удерживаемых людей
- Секретарь Новокаховского горсовета Дмитрий Васильев,
- староста Старозбурьевской ТО Виктор Маруняк,
- глава Чулаковской ТО Александр Мусиенко,
- секретарь Скадовского горсовета Юрий Палюх,
- мэр Берислава Александр Шаповалов,
- чиновник Олешковского горсовета Александр Заровный,
- общественный деятель из Новой Каховки Сергей Цыгипа,
- депутат Корабельного совета Херсона Дмитрий Афанасьев,
- глава поселка Нижние Серогозы Дмитрий Такаджа.
Однако пропавших людей на временно оккупированной Херсонской области больше. Об этом свидетельствуют данные представителей местных общин. Мойсиенко знает о трех пропавших:
- руководителя агропредприятия "Злато Таврии" Алексея Дмитриева,
- политика Виталия Богданова,
- волонтера из Испании Марио Гарсия Калатаюд.
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