Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он объяснил, какие сейчас преобладают настроения в обществе.
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Почему россияне не осознают войну
Война стучится в дома россиян, но они этого не понимают. Жители мегаполисов относятся к этому "потребительски", поскольку пока их не захватила большая волна мобилизации. Чтобы избежать всенародного гнева, Путин выжимает мобилизационный ресурс из глубинок и кризисных регионов России.
"Некоторые задаются вопросом: почему так долго идет война, но я бы на них очень не надеялся. Потому что путинская пропаганда достигла своей важной задачи среди россиян: они думают, что воюют не с Украиной, а с НАТО. В их сознании очень хорошо закреплен этот нарратив", – объяснил Каспаров.
Попытки местных так называемых оппозиционеров тоже не оказывают существенного влияния на изменение их сознания. И большинство готово лучше избежать вопросов о войне. Пока нет того индикатора, который бы указывал на серьезный протест в России.
Гарри Каспаров о ситуации внутри России: смотреть видео
Что может изменить ситуацию
По-настоящему всколыхнуть российское общество сможет только победа Украины, считает Каспаров. Это станет не только толчком для каких-либо протестов, но и будет прямой угрозой правления Путина. Впрочем, и в этой ситуации для россиян придумают свой нарратив.
Не Украина выиграла, а НАТО – этот нарратив уже готовится к будущему. Но важно будет кто проиграл,
– подчеркнул он.
Россияне могут терпеть войну, но не простят поражение диктатору. Освобождение Крыма и всех временно оккупированных территорий будет означать для россиян, что Путин не справился с так называемой "задачей".
"Вид украинского флага в Севастополе должен похоронить имперские иллюзии в сознании россиян. Пока империя не умрет в мозгах, в России ничего хорошего не будет. Она может умереть только после военного переворота. И полного разгрома", – резюмировал Гарри Каспаров.
Ситуация в России: последние события
- В России снова "хлопок". В ночь на 23 августа "Москву-Сити" снова атаковали неизвестные дроны. Неспокойно было и в нескольких районах Подмосковья. Также неизвестны БПЛА "приветствовали" аэродром "Шайковка".
- Тем временем из-за падения курса рубля в стране-оккупантке дефицит бензина. Впрочем, российское руководство вместо того, чтобы решать проблему, "закрывает" глаза местным.
- Россия проигрывает войну и становится международной изгнанницей. Единственное, на что надеется Кремль – союзники, которых у оккупантки не осталось.