Об этом в 12:48 сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута. Однако он заявил, что власти области не оставили своих обязанностей.
Важно Херсон – украинский город, над нами – украинский флаг, – мэр Колыхаев
"Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать актуальные вопросы помощи жителям области", – заверил чиновник.
Ждут помощь
По словам Лагуты, сейчас администрация ждет гуманитарной помощи. Он еще раз призвал людей верить только официальным источникам информации.
Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба,
– сказал Лагута.
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