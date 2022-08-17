По данным источников 24 канала в разведке, с каждым днем все большее количество россиян отдает себе отчет в том, что в Украине продолжается совсем не "спецоперация", а полноценная война. В которой захватнические войска по 30 раз в день "берут Пески", а получают хлопок в Крыму и тысячи цинковых гробов.

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Развернутая в полную мощность боевая пропаганда кремля изменить ситуацию никак не может. Ведь рассказы о ядерном пепле, сеянии ненависти и призывах нанести удары по центрам принятия решений никоим образом не влияют на реальность.

"Мамочка, надо сваливать отсюда"

Конечно, многие россияне до сих пор верят в то, что "спецоперация идет по плану", но думать так могут только люди, потребляющие информацию исключительно из ток-шоу скабеевой. Впрочем, даже у всех пропагандистов иногда происходят настоящие истерики и провалы, во время которых у ведущих и гостей вселяется гиркин. И тогда с экранов телевизоров раздается правда о том, что россия проигрывает войну.

Так или иначе, российское общество находится в экзистенциальном кризисе. Ведь "вторая армия мира" "большой" страны оказалась кучей ничтожных мародеров и убийц, которые могут только насиловать и расстреливать невооруженных гражданских, а обычные охотники из Василькова способны гонять российских десантников.

Россияне начинают понимать, что "жест доброй воли" под Киевом, Черниговом и Харьковом на самом деле было отступлением из-за военного поражения. Как и бегство со Змеиного.



Остров Змеиный зачищен от россиян / Фото Генштаба ВСУ

Если еще пол года назад фанаты путина и псевдооппозиционеры думали, что за каждый обстрел территорий, которые в москве считают своими, россия будет наносить по Украине сокрушительные удары, то уже сейчас очевидно, что кремлю придется поджимать хвост и говорить о том, что "военные нарушали технику безопасности".

Всего за 5 полных месяцев войны россияне полноценно получили по шее на Севере, потеряли флагман Черноморского флота вместе с десантным кораблем, буксиром и несколькими катерами. Защитники Украины уничтожили более половины танков, находившихся на вооружении во "второй армии мира". Кроме того, россияне потеряли более 230 самолетов и почти 200 вертолетов, а "мощная" ПВО захватчиков не способна ни на что, кроме как отбивать снаряды мостами.

Смотрите видео "невероятной" работы российского ПВО:

Более 3 тысяч выпущенных по Украине ракет не свели на нет способность нашего государства к обороне, а благодаря партнерам ВСУ с каждым днем крепнут. Поэтому легендарную фразу "мамочка, надо сваливать отсюда" должен запомнить каждый, кто мечтает захватить или уничтожить Украину.

Крымские туристы оценили способность русской армии защищать "свои" территории. Смотрите видео:

россия должна признать свое поражение или потерять вообще все

Хотя имперское мышление россиян до сих пор блокирует понимание поражения, всем народам, живущим в федерации, нужно оказывать давление на свою власть. Ведь затягивание боевых действий приведет к развалу россии как таковой.

Да, путинская орда может достаточно долго держать рубежи, на которых закрепилась. Более того, опричники Гитлера современности еще способны продвигаться по некоторым направлениям, захватывать некоторые города благодаря полному их уничтожению. Однако все фронты рано или поздно провалятся. Даже если это произойдет через год или два, но военное поражение россии очень вероятно.

Потому что уже сейчас главным оперативно-тактическим оружием захватчиков стал зенитно-ракетный комплекс С-300, который был настроен на работу по объектам на земле.

Что просто невероятный позор для страны, которая позиционировала себя как непобедимую. Тем более что во время обстрелов Харькова часть ракет вообще падает и взрывается на российские села.

Каждый четвертый запуск ракет по Харькову заканчивается падением на территории россии. Смотрите видео:

И понятно, что россия еще долго может обстреливать Украину, пытаться развалить ее изнутри, но это никак не может отменить тот факт, что она терпит военное поражение. При этом это поражение будет более болезненным, если путин не выведет свои обугленные и испуганные войска как можно быстрее. Ведь после начала ленд-лиза, окончания подготовки всех подразделений нашим государством, чаши весов на фронтах изменятся в пользу Украины.

А тогда россию ждет огромное геополитическое поражение. Ведь уже сейчас у нее практически нет армии, которая не была бы задействована в войне. Курильские острова охраняют три человека. На границах со странами НАТО едва соберется несколько тысяч боеспособных бойцов, а в случае восстания, скажем, кадырова, чеченские наемники дойдут до москвы быстрее, чем путин соберет хоть какие-то подразделения для защиты. Потому что все войска сейчас в Украине, наиболее профессиональные подразделения кормят червей в земле, а помогать россии ее союзники глобально не будут. Уже сейчас Армения разочаровалась в российской поддержке. Сербия отказалась от расположения военной базы. Казахстан начал смотреть в сторону Китая, а у КНР и Турции свои планы и вряд ли будут спасать путина от сокрушительного поражения.

Кремль получит только разбитую армию и удивленный растерянный народ, который когда-нибудь проснется с пониманием, что никакого величия в россии никогда не было.