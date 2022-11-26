По информации мэра города Бориса Филатова, коммуникации и инфраструктура не пострадали. Однако в части города исчез свет.

К теме В Днепре пожар после взрыва: враг мог атаковать сверхзвуковым оружием

Число раненых возросло

Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в настоящее время известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

Сейчас известно о шестерых пострадавших. К сожалению, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

По информации правоохранителей, ракетный удар нанесли по частному сектору в Амур-Нижнеднепровском районе.

На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют преступления российских военных.

В сети опубликовали кадры с места событий: смотрите фото

Последствия удара по Днепру: смотрите видео

Вот так выглядит подъезд после обстрела россиян: смотрите видео

Недалеко от места взрыва горожане находят обломки ракет: смотрите видео

Жуткие кадры с места событий: смотрите видео

Что известно о вражеской атаке в Днепре 26 ноября

В 11.38 появилась информация об активности российской авиации вдоль границ восточных областей Украины. Сразу же в Днепре прогремел первый взрыв. Через 10 минут телеграм-канал Monitor сообщил, что в России на аэродроме Энгельс проходит тренировка стратегической авиации – Ту-95.

После первого взрыва в Днепре была объявлена воздушная тревога. В 12:07 жители Днепра услышали второй взрыв, а затем еще один.

Телеграм-канал предполагает, что россияне могли атаковать город сверхзвуковым оружием – ракетами Х-22, "Кинжалом" или "Ониксом". Именно поэтому не сработала воздушная тревога при запуске этих ракет.

Отметим, что в ночь на 26 ноября российские оккупанты пять раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

По Никополю, Марганцу и окрестным селам россияне выпустили из "Градов" и тяжелой артиллерии около 60 снарядов.

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