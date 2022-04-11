Таким образом оккупанты пробовали продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения. Успехов они не имели.

Кстати От 24 февраля на войне погибли 300 мобилизованных из Алчевска и 1 200 из Донецка

В Мариуполе противник штурмует отдельные районы города.

На оккупированном Донбассе – снова мобилизация

Из-за значительных потерь, оккупанты объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин до 65 лет.

Российские военнослужащие проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам. Ищут лиц призывного возраста и принудительно отправляют в военкоматы.

Важно – Количество погибших в Краматорске снова возросло: