Оккупанты отслеживают проукраинских граждан
Об этом на брифинге 24 октября сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что россияне продолжают преследовать и убивать украинцев за их гражданскую позицию.
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Последний случай – это когда россияне похитили супругов в Скадовске. А на следующий день женщину повесили в центре города, потому что она сказала "Скадовск – это Украина". Подобные случаи слышали и из Каховки,
– отметил он.
По словам депутата, оккупанты запугивают и похищают людей на оккупированной территории Херсонщины.
Что известно об убитой оккупантами женщине
Погибшая – 56-летняя Татьяна Мудренко, она исчезла 7 октября. Родные стали искать и просить о помощи.
Кто-то из местных написал, что видел, как "полиция" остановила автомобиль, в котором ехала Татьяна с мужем Анатолием. Говорят, они якобы обогнали "полицейскую" машину, и это не понравилось оккупантам.
Впоследствии захватчики наведались к ним домой. Провели обыск, был скандал, мужчину избили. Забрали два велосипеда, машину.
Женщина не скрывала свою позицию
Татьяна не молчала, она им так и сказала: "Никогда Скадовск не будет российским. Скадовск – это Украина". После чего ее и мужа отвезли в местный "вытрезвитель".
Несколько дней о них не было слышно никакой информации. Впоследствии стало известно, что Таню повесили около суда в Скадовске.
Через несколько дней захватчики выпустили мужа Татьяны. Он унес тело жены и похоронил.
Татьяна Мудренко родом из Днепра.
Какая ситуация в оккупированном Херсоне
- С оккупированного Херсона поступает информация о пытках местных жителей российскими военными и представителями силовых структур страны-агрессора.
- Оккупационные власти планируют вывезти 50 – 60 тысяч жителей с правого берега Днепра в Херсонской области.
- Накануне предатель Сальдо заявил о "добровольном перемещении" местных жителей.
- Сальдо пообещал, что "эвакуируемые" в Россию получат сертификаты на жилье.
- Между тем городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты действительно готовят принудительную депортацию целого города. Но добавил, что это "проявление геноцида".
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