Оккупанты отслеживают проукраинских граждан

Об этом на брифинге 24 октября сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что россияне продолжают преследовать и убивать украинцев за их гражданскую позицию.

Внимание "За нами вслед летело так, будто мы за собой везли войну": щемящая история учительницы из Волновахи

Последний случай – это когда россияне похитили супругов в Скадовске. А на следующий день женщину повесили в центре города, потому что она сказала "Скадовск – это Украина". Подобные случаи слышали и из Каховки,

– отметил он.

По словам депутата, оккупанты запугивают и похищают людей на оккупированной территории Херсонщины.

Что известно об убитой оккупантами женщине

Погибшая – 56-летняя Татьяна Мудренко, она исчезла 7 октября. Родные стали искать и просить о помощи.

Кто-то из местных написал, что видел, как "полиция" остановила автомобиль, в котором ехала Татьяна с мужем Анатолием. Говорят, они якобы обогнали "полицейскую" машину, и это не понравилось оккупантам.

Впоследствии захватчики наведались к ним домой. Провели обыск, был скандал, мужчину избили. Забрали два велосипеда, машину.

Женщина не скрывала свою позицию

Татьяна не молчала, она им так и сказала: "Никогда Скадовск не будет российским. Скадовск – это Украина". После чего ее и мужа отвезли в местный "вытрезвитель".

Несколько дней о них не было слышно никакой информации. Впоследствии стало известно, что Таню повесили около суда в Скадовске.

Через несколько дней захватчики выпустили мужа Татьяны. Он унес тело жены и похоронил.

Татьяна Мудренко родом из Днепра.

Какая ситуация в оккупированном Херсоне

С оккупированного Херсона поступает информация о пытках местных жителей российскими военными и представителями силовых структур страны-агрессора.

Оккупационные власти планируют вывезти 50 – 60 тысяч жителей с правого берега Днепра в Херсонской области.

Накануне предатель Сальдо заявил о "добровольном перемещении" местных жителей.

Сальдо пообещал, что "эвакуируемые" в Россию получат сертификаты на жилье.

Между тем городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты действительно готовят принудительную депортацию целого города. Но добавил, что это "проявление геноцида".

Вас может заинтересовать – Предатель Сальдо обнародовал паническое обращение: смотрите видео