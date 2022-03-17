Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Кроме того, враг препятствует движению гуманитарных колонн для эвакуации населения, не соблюдая режим тишины. Речь идет об определенных и взаимосогласованных "зеленых коридорах".

Также оккупанты используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения своего вооружения и техники.

На временно занятых территориях враг прибегает и к запугиванию гражданского населения. Для этого они похищают и задерживают представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

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