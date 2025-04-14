Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россияне продвигаются в районе реки Жеребец

Аналитики отметили, что после занятия Тернов, российские захватчики сосредоточили еще больше своего внимания на Ямполовке. Туда уже достаточно долго оккупанты осуществляли штурмовые действия.

В процессе боев за Терны, агрессор прощупывал возможности захода в Ямполовку. Враг нашел место северо-восточнее села, куда направил свою пехоту.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

По данным DeepState, на сегодня часть населенного пункта находится под контролем врага и в серой зоне. Украинские защитники наносят поражение противнику при попытках закрепиться в селе и занять его полностью.

"Неприятная ситуация для бойцов 63 бригады, для которой открывается фланг, несмотря на то, что бригада не один год держит успешно зону своей ответственности", – отметили аналитики.