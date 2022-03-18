В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации с российским вторжением на 18 марта, 12:00.

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Россияне пытаются нарастить войска в направлении Киева

Враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева,

– сообщили в Генштабе.

Там уточнили, что захватчики хотят сделать это благодаря перемещению неупорядоченных и небоеспособных подразделений Центрального и Восточного военных округов.

Подступы к Киеву – на надежном замке

Командующий обороной Киева 17 марта проверил ситуацию на северо-западных подступах к столице. Уже более 12 суток враг безуспешно пытается прорвать оборону наших военных на этом направлении. Упорные бои с оккупантами продолжаются там как днем, так и ночью. В результате российские захватчики несут большие потери в технике и живой силе.

Генерал-полковник заверил, что подступы к Киеву – на надежном замке, россияне туда не пройдут.

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