В Нацгвардии пояснили, что вместе с подразделениями ВСУ продолжают вести бой с российскими оккупантами в районе Энергодара.
Важно В Энергодаре заверили, что работа ядерного комплекса атомных станций стабильная
Известно, что враг сосредоточил примерно 90 единиц военной техники в районе села Днепровка. Отступать сейчас подразделениям России некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти к Энергодару и занять позиции возле крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. Оккупанты хотят цинично прикрываться своим расположением с надеждой, что по ним не будут открывать огонь.
Это еще одно проявление довольно коварной тактики русской армии, которая может пренебрегать всеми нормами международного гуманитарного права, жизнью своих военнослужащих и мирного населения,
– подчеркнули в Нацгвардии.
Сейчас передовая группа в составе восьми бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники России выдвинулась от Днепровки в сторону Энергодара. Однако встретит жесткий отпор. Украинские военные действуют достаточно профессионально и наносят врагу значительные потери.
К тому же оккупантов "встречают" и местные. Энергодарцы встали на оборону города с коктейлями Молотова.
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