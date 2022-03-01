В Нацгвардии пояснили, что вместе с подразделениями ВСУ продолжают вести бой с российскими оккупантами в районе Энергодара.

Важно В Энергодаре заверили, что работа ядерного комплекса атомных станций стабильная

Известно, что враг сосредоточил примерно 90 единиц военной техники в районе села Днепровка. Отступать сейчас подразделениям России некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти к Энергодару и занять позиции возле крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. Оккупанты хотят цинично прикрываться своим расположением с надеждой, что по ним не будут открывать огонь.

Это еще одно проявление довольно коварной тактики русской армии, которая может пренебрегать всеми нормами международного гуманитарного права, жизнью своих военнослужащих и мирного населения,

– подчеркнули в Нацгвардии.

Сейчас передовая группа в составе восьми бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники России выдвинулась от Днепровки в сторону Энергодара. Однако встретит жесткий отпор. Украинские военные действуют достаточно профессионально и наносят врагу значительные потери.

К тому же оккупантов "встречают" и местные. Энергодарцы встали на оборону города с коктейлями Молотова.

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