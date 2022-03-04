Противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо окружения вокруг города Мариуполь – на Донецком оперативном направлении. Для пополнения потерь кураторы оккупантов начали завоз воинов россии до станции Иловайск.

Обратите внимание Оккупанты продолжают непрерывно бомбить Мариуполь: ситуация в городе сложная

Ситуация в Мариуполе остается сложной, непрерывно атакуют инфраструктуру, жилые дома в частности. Несмотря ни на что военные Украины не собираются сдавать город и продолжают его защищать.

В то же время обновленной целью врага остается окружение Киева, а также – ослабление сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Согласно информации Генштаба Украины, россия перешла к абсолютно террористическим способам ведения войны на территории Украины.

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