Храбрые воины ВСУ продолжают избивать российских оккупантов и не дают им активно продвигаться по Украине. На Востоке продолжаются жесткие бои, враг сосредоточил свои силы для получения полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

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Изюмское направление

На Харьковщине оккупанты хотят удержать свои позиции. Враг расположился в районе Сухой Каменки, Сулиговки, Бражковки, Малой Камышевахи и Андреевки.