Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация вокруг Константиновки

Трегубов рассказал, что россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений.

Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра – там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года они не смогли достичь успеха,

– рассказал Трегубов.

Он добавил, что сейчас оккупанты пытаются зайти в Константиновку с Покровского направления, а именно, через трассу Покровск – Константиновка и продвинуться дальше.

На этом участке сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

К тому же на Покровском направлении вражеские подразделения сосредоточены больше всего. ВСУ из всех силы пытаются их остановить.

К слову, за минувшие сутки на Покровском направлении они остановили российских 46 штурмов.