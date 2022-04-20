Для разведки враг использовал 2 дрона. Их сбили Вооруженные Силы Украины.
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Враг пытался предварительно провести воздушную разведку с помощью БПЛА. Метко и четко нашими подразделениями было уничтожено 2 воздушных разведчика типа "Элерон",
– говорится в сообщении.
Кстати, за ночь 20 апреля украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли 11 ударов по вражеским позициям.
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