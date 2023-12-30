Об этом сообщат Центр противодействия дезинформации и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там подчеркнули, что враг не оставляет попыток дискредитировать Зеленского.

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Фейк об отравлении супруги Буданова

Российские пропагандисты запустили фейки под громкими заголовками: "За отравлением жены Буданова стоит Зеленский". Впрочем, это лишь выдумки оккупантов, которые пытаются дискредитировать Зеленского.

В своих сообщениях телеграм-каналы ссылаются на издание Weekly Blitz. Однако следует учитывать, что оно распространяет пророссийские нарративы и ложь об Украине, а его редактор Салах Удин Шоаиб Чоудхури долго работал главным корреспондентом российского пропагандистского агентства ТАСС в Бангладеш.

Кроме того, автор опубликованной статьи, являющейся первоисточником, также фейковый. Для его аватарки использовали фото исполнительного директора аналитического центра Kalam Research & Media.

На самом же деле, в организации покушения на супругу главу ГУР МО Кирилла Буданова Марианну подозревают российских чиновников. Вместе с тем, подчеркиваем, что расследование еще продолжается и официальной версии пока нет.



Россияне распространяют фейк об отравлении Будановой / Изображение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Зеленский "купил виллу гитлеровского министра"

Также по сети распространяется фейковая новость, что Зеленский якобы "купил виллу гитлеровского министра" Йозефа Геббельса. Пропагандистские российские телеграм-каналы пишут, мол, Президент Украины купил недвижимость за 8 миллионов евро. Более того, об этом якобы свидетельствуют и документы компании Film Heritage Inc, которая связана с Зеленским, и "купила виллу".

Однако в Центре противодействия дезинформации установили, что первоисточником этой информации является якобы бывшая сотрудница консалтинговой компании ВИМ Сабина Мелс. Однако установить личность Сабины Мелс и ее принадлежность к BIM не удалось, что подвергает сомнению существование такого лица.

Впоследствии фейк подхватили и другие СМИ – нигерийское издание Independent и вебсайт OKV eV. В то же время в Центре противодействия дезинформации добавили, что наполнение этих ресурсов соответствует российской пропагандистской риторике. Кроме того, нигерийские издания ранее уже распространяли фейки о Зеленском.

Россияне не оставляют попыток дискредитировать Владимира Зеленского, а распространяя свою ложь от имени фейковых иностранных изданий, они пытаются придать ей большую достоверность.

– отметили в Центре противодействия дезинформации.



Фейк российской пропаганды о Зеленском / Иллюстрация ЦПД