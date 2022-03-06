Трагедия произошла вечером 5 марта. Нелюди после того, как расстреляли авто, не подпускали к раненым людям медиков.

Россия напала на Украину: хронология основных событий

В автомобиле находились три человека – таксист и мать с 17-летним сыном. В результате обстрела таксист погиб на месте.

Мать и ее сына медики привезли в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно. Однако глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что российские захватчики сначала не подпускали к расстрелянному ими автомобилю медиков скорой помощи.

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