В СБУ сообщили, что оккупанты пытаются рассылать компьютерные вирусы якобы от имени Службы Безопасности. Основными целями являются госслужащие, через которых россияне пытаются собрать конфиденциальную информацию.

Важно Anonymous выложили базу электронных писем российского минкульта

В ведомстве отметили, что для кибератак россияне используют популярные мессенджеры.

В сообщениях просят скачать файл с вроде бы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле – это вирусная программа,

– предупредили в СБУ,

Служба безопасности страны призывает быть внимательными по поводу сообщений такого типа – настоящая СБУ никаких рассылок не производит.

Что стоит делать, если вам пришло сообщение от фейкового "СБУ":

не открывайте и не загружайте файлы;

сразу удаляйте такую ​​переписку;

соблюдайте правила безопасного поведения в интернете ;

доверяйте только официальным источникам информации.