По данным ГСЧС, 24 канал сообщает, каковы последствия обстрелов войсками России подразделений ГСЧС и населенных пунктов.

Важно На Киевщине гуманитарная катастрофа: кафиры прибегают к мародерствам и издевательствам

Подразделения ГСЧС

Санитарные потери: погибли 13 человек, травмированы – 27.

Потери зданий: уничтожены 39, повреждены 30, захвачены 10 пожарно-спасательных частей. Это касается Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, Киева и САЗ города Нежина. В настоящее время на захваченной территории функционируют 124 пожарно-спасательных подразделения.

Потери техники: уничтожены 57 единиц техники, захвачены – 30, повреждены – 17 техники в Волынской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, 3 СЦШР Одесской области и города Киева.

Населенные пункты

По информации военно-гражданских администраций, в результате ведения боевых действий войсками России на территории Украины разрушены полностью 312 объектов и частично 1662 здания критической инфраструктуры.

У том числе:

Транспортной инфраструктуры: полностью 84 объекта и частично – 207.

Жизнеобеспечение населения: полностью 2 объекта и частично – 130.

Учебные заведения: полностью – 3 объекта и частично – 37.

Заведения здравоохранения: 20 частично.

Жилые дома: полностью 150 и частично – 1177.

Заведения социальной сферы: 5 частично.

Другие объекты: полностью 73 объекта и частично – 86.

Подразделениями ГСЧС совместно с военно-администрациями на 59 объектах социальной сферы восстановлено 695 окон, в том числе в двух больницах восстановлено 20 окон.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!