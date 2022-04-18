Заметим, что Белгородская область России граничит с тремя регионами Украины – Луганской, Сумской, но больше всего с Харьковской.

К теме Россияне увеличили активность авиации более чем в 1,5 раза

В ВСУ не уточнили, где именно враг развертывает площадки.

В районе непосредственной близости от государственной границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок,

– говорится в сообщении ВСУ.

Кроме того, в Вооруженных Силах Украины не исключают провокации со стороны России с использованием армейской авиации в приграничных с Украиной районах. В частности, россияне могут бить по своим гражданским объектам.

Важно – оккупанты начали наступление на Востоке: смотрите видео