В эфире единого телемарафона Маляр рассказала, что враг дезорганизован. И стало очевидным, что армия, которая позиционировала себя как непобедимая, на самом деле разваливалась годами.

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Тем временем русские солдаты деморализованы. Некоторые из них сами портят технику, чтобы не наступать.

То, что они сами уничтожают свою технику, чтобы просто не наступать дальше, чтобы не стать пушечным мясом, также эти факты зафиксированы,

– рассказала заместитель министра обороны.