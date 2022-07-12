российские оккупанты в большинстве своем уже думают не о наступательных действиях, а о построении оборонительных линий. Когда же они с треском разрушаются, то враг убегает, забывая обо всем на свете.

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Паническое бегство россиян из Потемкиного

Как сообщил Александр Вилкул, ситуация на линии фронта возле Кривого Рога остается напряженной, но ВСУ все контролируют. Враг несет значительные потери как в живой силе, так и боевой технике.

Кроме того, наши герои заставляют врага убегать из наших населенных пунктов. К тому же бегство так панично, что россияне в попытке спасти свою жизнь не беспокоятся даже о том, как прихватить с собой свою боевую технику.

По информации ЗКВ "Каховка", в селе Потемкино, которое наши войска недавно уволили, оккупанты, убегая, оставили свою технику, причем в рабочем состоянии и с боекомплектом. Это танк Т-72, ​​две единицы БМП-2, БМД и БТР. Боевые машины переданы ВСУ. Эти трофеи хорошо послужат на стороне Украины,

– рассказал Вилкул.

Также он сообщил о продолжении подлых обстрелов мирных граждан, совершаемых врагом. Под огнем его артиллерии и реактивных систем залпового огня сегодня оказались Зеленодольское и Апостоловское общество. К счастью, россиянам не удалось унести ни одной жизни мирных украинцев.

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