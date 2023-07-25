Журналисты обнаружили, что эти антенны могут использоваться для шпионства. А ответственные за их размещение лица также сотрудничают с хакерами, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

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Огромное количество антенн

На крыше посольства России в Кишиневе и на соседнем здании, где проживают дипломаты и техперсонал, расположены 28 тарелок, "штырей", передающих или принимающих устройств. Их количество значительно выросло в последнее время.

Такие антенны обладают широким спектром действия. К примеру, они могут устанавливать спутниковую связь или усиливать сигнал интернет-маршрутизатора. А также их используют для определения местонахождение кораблей, самолетов и управляемых ракет и прослушивания телефонных переговоров и разговоров по рации.

Антенны на отеле, где проживают работники посольства / The Insider

"Карлсоны" из российской разведки

На крыше посольства России и соседней гостиницы часто видели офицеров ГРУ и СВР, которые устанавливали антенны и другие устройства. Такие "вылазки" чаще всего происходили перед иностранными встречами или очередными атаками хакеров. Например, перед атакой на главные интернет-ресурсы Молдовы на крыше посольства видели человека, ответственного за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве.

Активность офицеров ГРУ увеличилась в 2015 году – после ставки на социалиста Игоря Додона. После этого в Молдову активно начали прибывать кадровые офицеры ГРУ, СВР, 5-й Службы ФСБ и сотрудники молдавского отдела Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, значительная часть которых исходит из разведки.

Техник посольства и офицер СВР на крыше посольства России / The Insider

Раз в 2 – 3 года происходит ротация "слушателей" и специалистов по взлому компьютерных сетей. Сейчас ими руководит офицер, замеченный за шпионажем в Берлине. Часть других "дипломатов" тоже обладает схожим опытом в разведке России.

Источник в пограничной службе Молдовы сообщил, что жены офицеров, замеченных на крыше посольства, часто летают в Россию и обратно. С собой они перевозят 5-6 флешек и жесткие диски.

Мы думаем, что эти женщины используются в качестве курьеров для перевозки слишком тяжелых файлов. Они пользуются дипломатическим иммунитетом и осматривать их, к сожалению, мы не имеем права,

– сообщил источник.

Движение возле важных построек Молдовы

Перед кибератаками происходило движение не только на крыше посольства, но и в центре Кишинева. Из посольства России выезжали машины с людьми и делали остановки у правительственных построек, парламента, Службы информации и безопасности. Сопровождали этих лиц сотрудники военного аташата или офицеры внешней контрразведки СВР.

Важно! Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на ситуацию. Она сообщила, что спецслужбы знают об этом и сейчас работают над решением проблемы. Детали появятся со временем.

Специалисты по кибербезопасности предположили, что это члены хакерских группировок APT28 или APT29, тесно связанные с российскими спецслужбами. Для атак они используют Wi-Fi-сканеры, которые ищут "дыры" в безопасности. Они ранее атаковали Белый дом, министерства иностранных дел Чехии, Польши, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Украины, Норвегии и Нидерландов, министерства обороны Дании, Италии, Германии, штаб-квартиры НАТО, ОБСЕ, МОК, WADA и другие.