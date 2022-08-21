россияне на временно оккупированных территориях забывают о любой морали и полностью подвергаются стадному инстинкту. Враг способен уничтожать все, что попадается на его пути, даже если это жилье мирных украинцев, в котором они сами решили пожить на время оккупации.

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Что творили оккупанты в Циркунах

Поселок Циркуны, расположенный вблизи Харькова, находился в оккупации 72 дня. Наши героические воины 92 бригады зашли в населенный пункт уже после его освобождения.

Герои ВСУ нашли телефон, который российские оккупанты украли у местных жителей. россияне были так уверены в своей безнаказанности, что снимали свои гонки на украденных у украинцев машинах и другие мародерства, даже не скрывая лиц.

После оккупации поселок превратился в руины. россияне уничтожили даже те дома, в которых жили сами. Кроме того, наши герои сообщили, что оккупанты ставили растяжки таким образом, чтобы на них взрывались мирные жители.

Всех российских оккупантов, которые были в Циркунах, уже идентифицировали. Впоследствии им придется отвечать за то, что они натворили в Украине.

Оккупанты в Циркунах: фото с найденного телефона

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